Iltempo.it - Matilde Lorenzi, richiesta di apertura della pratica: "Indagini sbrigative"

Leggi su Iltempo.it

"La Procura di Bolzano ha provveduto a chiudere lein modo sbrigativo, nel giro di poche ore, non ravvisando alcuna responsabilità penale nella vicenda, che, invece, come si apprende da fonti di stampa, presenta numerosi aspetti poco chiari". È quanto ha scritto il consigliere laico del Consiglio SuperioreMagistratura, Ernesto Carbone, nel presentare all'Ufficio di Presidenza ladicirca l'incidente mortalesciatrice azzurraavvenuto il 28 ottobre scorso sulle neviVal Senales in Alto Adige. Lacoinvolgerà anche la consigliera trentina del Csm, Claudia Eccher. Secondo Carbone, "lesono state chiuse sulla base di un rapporto dei carabinieri nel quale si dichiara che la pista era dotata di protezioni" per poi precisare, "tuttavia, da fotografie scattate dall'alto immediatamente dopo l'incidente, è facilmente riscontrabile che, nel luogo in cui la sciatrice si trovava adagiata nel dirupo a seguitocaduta, mancavano reti di protezione a dividere la pista di allenamento dal fuori pista non battuto".