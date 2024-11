Gaeta.it - Lombardia presenta la Ski’n Card: sciare in modo flessibile e conveniente

Facebook WhatsAppTwitter Laha dato il via alla, una nuova iniziativa che introduce un sistema di accesso ai comprensori sciistici della regione in modalità “pay per use”. Questa tessera digitale multifunzionale è statata in occasione della manifestazione “Winter Opening” presso il Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo. L’iniziativa mira a incentivare la pratica degli sport invernali, ponendo particolare attenzione a un pubblico giovane e alle esigenze di accessibilità economica.La: un passo verso l’innovazioneLasi propone come uno strumento versatile per semplificare l’accesso alle piste da sci della regione. Grazie al supporto della Regione, che ha stanziato un contributo di 428 mila euro, l’obiettivo è di attrarre un numero maggiore di sciatori, facilitando l’accesso a diverse stazioni sciistiche.