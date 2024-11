Lettera43.it - Ginnastica ritmica, due ex farfalle chiedono la riapertura del caso sugli abusi

Anna Basta e Nina Corradini, ex atlete della squadra diitaliana, hanno presentato una segnalazione insieme all’Associazione ChangeTheGame alla Procura Generale del Coni, alla Commissione Federale di Garanzia della Federe alla Procura Federale della stessa federazione. L’obiettivo è ottenere ladelle indagini suldelle allenatrici Emanuela Maccarani, direttrice tecnica dell’Accademia di Desio, e Olga Tishina, accusate dipsicologici. La giustizia federale si era limitata a emettere un’ammonizione per Maccarani, mentre il procedimento penale era stato archiviato lo scorso agosto dalla procura di Monza. Tuttavia, i legali delle ginnaste ritengono che ci siano nuovi elementi sufficienti per riaprire ilin ambito sportivo. La segnalazione è stata presentata non solo contro Maccarani e Tishina, ma anche contro il presidente della Fgi, Gherardo Tecchi, e il Procuratore federale Michele Rossetti, con la richiesta di sospensioni cautelari in attesa di nuove indagini.