Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C una Pallacanestro Femminile Pisa sprecona perde in casa con Baloncesto

, 24 novembre 2024 – Niente da fare, per la, nella sesta giornata del campionato diC, scavalcata in campo ed in classifica dalFirenze, compagine tutt’altro che imbattibile, al termine di un incontrolingo che le biancorosse non hanno mai giocato con la testa, a testimonianza di un momento di crisi da cui le ragazze di Stefano Zari devono assolutamente uscire prima possibile. Il punteggio, già critico al riposo, è diventato proibitivo nella ripresa per lene, che non hanno ovviamente chance contro qualunque avversario, quando segnano solo 40 punti. LA CRONACA – L’avvio è stato subito in salita per le biancorosse, a segno nel primo quarto con 5 punti di Selmi, ma incapaci di superare quota 11 alla fine del periodo, vinto dalle ospiti per 11-15.