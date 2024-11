Sport.quotidiano.net - Vuelle A Brindisi per trovare continuità

Lascende in campo oggi a(ore 18) per cogliere la seconda vittoria consecutiva in uno scontro diretto che potrebbe svoltare la stagione di chi se lo aggiudicherà fra Carpegna Prosciutto e Valtur. "Ci siamo allenati molto bene in questi giorni, anche Ahmad ha fatto una buona settimana di lavoro e lo aspetto ad una buona prestazione ainsieme ai suoi compagni", è la premessa di coach Spiro Leka che taglia corto sul ‘caso’ di cui si è discusso tutta la settimana, ovvero se l’americano è ancora con la testa dentro quest’avventura pesarese o meno. Ma di risposte ne sono attese anche altre, in particolare da chi sembra finalmente uscito dal tunnel, come capitan Imbrò. "Su di lui avevo pochi dubbi – risponde coach Leka –. Non è che lo scopro io oggi, sono dieci anni che Imbrò sta dimostrando a tutti i livelli che è un giocatore valido con delle qualità: era solo questione di tempo.