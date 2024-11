Thesocialpost.it - Tragedia all’alba: Nicolò muore a solo 24 anni. Era un militare

Leverano (Lecce) – Unasi è consumata prima dell’alba sulla strada provinciale 4 Campi Salentina-Squinzano.Cavalera, 24dell’Esercito originario di Leverano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, in licenza nel Salento, era alla guida della sua Mercedes AMG A 45 quando, intorno alle 4.45 di questa mattina, il veicolo è uscito di strada.L’auto ha abbattuto un muretto e si è schiantata violentemente contro un ulivo in un terreno privato, nei pressi dello stabilimento Monteco. Il sistema di emergenza della Mercedes ha immediatamente attivato una chiamata automatica al 112, ma pernon c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie per estrarlo dalle lamiere. Il personale del 118 ha potutoconstatare il decesso.