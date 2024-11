Gqitalia.it - Sulla guida autonoma i ricercatori italiani non sono secondi a nessuno, nemmeno a Tesla

Leggi su Gqitalia.it

Laè uno dei grandi temi della mobilità del prossimo futuro e diverse big-tech (Google e Uber su tutte) ci stanno lavorando alacremente, sia in Europa che negli Stati Uniti. Macianche tante leggende metropolitane, alcune delle quali alimentate dalla comunicazione non esattamente trasparente di alcune aziende., per esempio, da anni chiama il suo sistema di assistenza allaAutopilot, lasciando intendere che l'auto si puòre da sola. Ma non è così, perché attualmente, pure negli Stati Uniti, il conducente deve sempre rimanere vigile e mantenere il controllo. Tutto questo a meno che lanon venga utilizzata per scopi di ricerca, ma in quel caso deve essere la National Highway Traffic Safety Administration ad autorizzare la circolazione dei veicoli senza conducente, come vi abbiamo spiegato raccontandovi del robotaxi