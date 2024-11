Ilrestodelcarlino.it - "Sempre meglio dell’autostrada"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A volte sono piccoli ritardi, altre volte i minuti si sommano dando vita a lunghe attese al gelo mattutino sui binari, con il rischio di arrivare in ritardo al lavoro. Poi ci sono i tragitti infiniti trascorsi in piedi, bilanciandosi difficoltosamente tra i sedili nell’ondeggiare del vagone (spesso troppo freddo in inverno e troppo caldo in estate). Il tutto senza contare l’impatto economico significativo degli spostamenti che incidonodi più sul bilancio del mese. Quella dei pendolari è, da, una giornata ricca di scomodità e imprevisti, ma la situazione sembra diventarepiù complessa. A dirlo è un esponente del comitato di pendolari romagnoli RomBo: "La criticità che ci pesa maggiormente – spiega – è un sovraffollamento di tutti i treni tra le 7 e le 9 della mattina e poi nel pomeriggio dopo le 16.