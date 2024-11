Sechi | l' ombra di un' altra notte della Repubblica

Leggi su Liberoquotidiano.it

Devo ringraziare qualche sera fa ho visto in tv nel suo splendore il Partito sfascista. Paolo, come sempre abilissimo a mixare pop e nobiltà, ha mandato in onda una puntata di 4 di sera esemplare, con servizi, collegamenti e interviste legati con il «fil rouge» dell'ossessione delle sinistre per il fascismo immaginario;violenza nelle università che prima è negata per convenzione, poi viene sdoganata dal «ma anche» per convinzione;nostalgia degli Annidi piombo come momento di nobile battaglia politica («anni formidabili», dove i morti diventano una nota a marginetragica storia italiana). In questa brodaglia d'ignoranza cresce l'antisemitismo«Palestina libera dal fiume al mare» (che significa libera dagli ebrei), si nutre il mito di un'«rivolta sociale», si materializzano fantasmi che mimano il gestoP38.