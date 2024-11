Oasport.it - Sci alpino oggi in tv, orari slalom maschile Gurgl 2024: programma, startlist, streaming

Dopo la gara femminile disputata ieri, la Coppa del Mondo di sci-2025 si prepara per la provadi. Si gareggerà ancora una volta a(Austria) per una gara che ci potrà dare conferme, oppure rivoluzionerà tutto, nello scenario dei rapid gates. L’attesa, come sempre, è notevole.Quale sarà ilodierno? La prima manche sulla pista denominata Kirchenkar prenderà il via alle ore 10.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 13.30. Si temeva che questa gara non si potesse disputare fino alla scorsa settimana, ma la neve è apparsa e ha dato modo agli organizzatori di procedere senza problemi.Cosa dovremo attenderci dalla gara? Come sempre loè assolutamente imprevedibile. Siamo reduci dalla gara di Levi con il podio composto da Clement Noel, Henrik Kristoffersen e Loic Meillard, ma alle loro spalle bolle molto in pentola, con Lucas Pinheiro Braathen che sembra già pronto a insidiare i primi della classe, mentre Alexander Steen Olsen proverà a rifarsi.