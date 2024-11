Gaeta.it - Rissa tra adolescenti a Latina: due feriti e un intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Unatra ragazzi di sedici anni ha scosso la tranquillità della notte a, trasformandosi in un evento preoccupante per la sicurezza giovanile. L’incidente è avvenuto in Corso della Repubblica, poco prima della mezzanotte, vicino alla Facoltà di Medicina, in una zona rinomata per la presenza di pub e locali notturni. I dettagli della violenza e le circostanze che l’hanno scatenata sono attualmente sotto indagine da parteautorità.L’episodio nel dettaglio: cosa è accadutoLa serata si è trasformata rapidamente in un momento di violenza. Due ragazzi, entrambi sedicenni, hanno avuto un alterco che è degenerato in una, nella quale sono spuntati coltelli. Nonostante l’dei soccorsi, le conseguenze sono state serie: i due giovani sono rimastia causa dei fendenti.