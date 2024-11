Oasport.it - Ordine d’arrivo slalom maschile Gurgl 2024: risultati e distacchi. Noel vince di forza, Vinatzer 17°

Clementha vinto lodi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino andata in scena nella località austriaca. Il francese, già al comando al termine della prima manche, ha giganteggiato anche nella seconda e ha prevalso con il tempo complessivo di 1:46.25.Si tratta del secondo successo consecutivo tra i pali stretti per il fuoriclasse transalpino, che settimana scorsa aveva dettato legge a Levi e oggi ha prevalso con un vantaggio di 43 centesimi nei confronti dello svedese Kristoffer Jakobsen, mentre il norvegese Atle Lie McGrath ha terminato in terza posizione a 0.44.Giù dal podio l’altro francese Steven Amiez (a 0.60), lo svizzero Loic Meillard (a 0.61), il norvegese Henrik Kristoffersen (a 0.70) e il britannico Dave Ryding (a 0.75). Sorprendente ottava piazza per il finlandese Eduard Hallberg, sceso con il pettorale numero 39.