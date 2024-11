Terzotemponapoli.com - McTominay a DAZN: “Il Napoli cresce partita dopo partita”

Scott, centrocampista del, ha commentato ai microfoni dila vittoria per 1-0 contro la Roma. Ecco le sue riflessioni, articolate in diverse tematiche che sottolineano il suo approccio professionale, l’impatto della Serie A e la sua integrazione nel calcio italiano.Il feeling con l’allenatore e il contributo alla squadraha esordito parlando del rapporto con Antonio Conte, sottolineando l’importanza del feeling con l’allenatore. Scherzando sul fatto che raramente venga sostituito, ha attribuito questo aspetto alla fiducia reciproca. Ha poi descritto il suo approccio alle partite: “Con le mie prestazioni voglio aiutare i miei compagni per tutto il tempo. Non guardiamo troppo lontano, testa allae allenamentoallenamento”. Questa dichiarazione evidenzia la sua dedizione alla crescita continua e il focus sul lavoro quotidiano, un approccio che riflette la filosofia di Conte.