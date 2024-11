Quotidiano.net - Lotta al mobbing: "Gli sportelli sono aperti in tutte le nostre sedi"

Iniziative per il 25 novembre, ma non solo. Marisa Grilli della segreteria regionale Cgil Spi ricorda che il calendario promosso insieme alle associazioni che difendono e tutelano le donne vittime di violenza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, non si concentra solo in una giornata, ma che si estendono per tutto novembre e nei primi giorni di dicembre. Come è organizzato il vostro impegno? " Il sindacato porta avanti questa battaglia quotidianamente, attraverso la contrattazione sociale e di genere, e consociali e antiinle Camere del Lavoro provinciali e nelle leghe SPI, punti di riferimento per le donne in cerca di supporto. Queste azioniuna risposta concreta a una problematica che ha radici profonde nella società". A Firenze ci ricorda alcune iniziative? "Il coordinamento donne della Lega SPI di Firenze ha organizzato una mostra fotografica dal titolo “Grandi Età, Grandi Storie”, e dibattiti sul tema della violenza verbale nelle scuole, in collaborazione con il Comune, il Q5 ha già realizzato una iniziativa con gli studenti dell’Istituo Sassetti Peruzzi sulla importanza delle parole e il Q1 s.