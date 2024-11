Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 7-6, 3-2, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: ancora un break per il n.1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-2alza ulteriormente i giri del motore, tempesta da fondo l’avversario e sfonda con il diritto incrociato.40-0 Battuta vincente al centro.30-0 Ace di seconda al centro di. L’ha rischiata anche lui.15-0 Ace esterno dell’no.3-2 E infatti arriva il doppio fallo.di. Adesso però bisogna consolidare il vantaggio.Seconda di servizio, che di sicuro rischierà.40-A In rete il back di rovescio diin uscita dal servizio.40-40 Lungo di poco il diritto di, peccato.sta tirando proprio ad occhi chiusi. L’azzurro si rimprovera dandosi la racchetta in testa.Seconda di servizio.40-A Scambio durissimo, il più lungo della partita. Lungo il diritto di.40-40comanda da fondo e fa correre l’avversario, che mette in rete il diritto.