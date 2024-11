Le uniformi moda delle lady moderne

Leggi su .com

Life&People.it Accantoniamo nella memoria l’eleganza à la Dior dei rivoluzionari anni ’50 post dopoguerra – che celebravano la ormai rinomata silhouette a clessidra con vita stretta e gonne ampie -, per dare spazio a un’estetica austera e rigorosa. Un atto di ribellione femminile, per un inno all’emancipazione di una donna che deve sentirsi libera non solo nella mente e nell’espressione ma anche nel fisico, facendosi interprete di uno stile comodo e versatile. Ed ecco che torna nellal’uniforme autunno inverno, a testimonianza che il fascino della divisa non tramonta mai.Gucci FW24L’influenzamilitari nellaNel corso della storia lemilitari sono state simbolo di potere in alcuni Paesi, delineando epoche diverse ed evocando varie credenze. Per molti portano con sé profonde connotazioni radicate in specifici contesti storici e in talune percezioni sociali.