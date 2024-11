Lanazione.it - La vertenza di Siena: “Un tavolo unitario per la Beko”. E gli operai tornano in piazza

Leggi su Lanazione.it

, 24 novembre 2024 – Una task-force territoriale per lottare contro la chiusura del sitoEurope di. E’ l’obiettivo delconvocato per domani alle 15 dalla presidente della Provincia, Agnese Carletti, che vuole riunire nella sala del Consiglio del Palazzo del Governo tutti, nessuno escluso. Sono infatti invitati senza distinzione di ruolo o di colore politico i sindaci del territorio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, l’assessore regionale alle Attività produttive Leonardo Marras, il consigliere delegato della Regione Valerio Fabiani, i parlamentari di riferimento per il territorio Francesco Michelotti (FdI), Silvio Franceschelli (Pd), Tiziana Nisini (Lega), il presidente della Camera di Commercio die Arezzo Massimo Guasconi, il presidente dell’Associazione Industriali Toscana Sud Fabrizio Landi e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil nazionali e territoriali.