La Lazio sfrutta la superiorità numerica | Bologna battuto e Inter raggiunta!

Lasconfigge ilcon il punteggio di 3-0 e si conferma al secondo posto in classifica in Serie A. A segno Samuel Gigot, Mattia Zaccagni e Dele-Bashiru.VITTORIA BIANCOCELESTE – Laospita ilnella sfida della tredicesima giornata di Serie A. I biancocelesti, autori fin qui di un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa, si auspicano di confermare il secondo posto nella classifica del campionato italiano. I rossoblù, invece, sperano di ottenere il secondo successo consecutivo all’Olimpico dopo quello per 3-2 contro la Roma. Nella prima frazione di gioco sono poche le occasioni da gol da una parte e dall’altra. L’evento più importante dei primi 45 minuti di gioco, da cui poi dipenderà l’evoluzione del match, avviene al 35?. Tommaso Pobega, già ammonito, stende Mattéo Guendouzi e riceve il secondo giallo.