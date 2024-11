Biccy.it - Javier Martinez spiazza Lorenzo: “Io so il tuo segreto. Ammetti la verità”

Leggi su Biccy.it

Nei giorni scorsi al Grande FratelloSpolverato è andato a parlare con due o tre gieffini che sarebbero a conoscenza di unche riguarda lui ed Helena Prestes. Pare infatti che il modello e la gieffina brasiliana abbiano avuto una storia segreta prima del Grande Fratello. A quanto pare anchesa tutto e oggi ha voluto mettere al correntedi quello che ha saputo.: “Helena mi ha detto tutto”.poco fa ha confessato aSpolverato di sapere il suo: “Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo. Se avessi voluto metterti in difficoltà l’avrei fatto in diretta. So il. Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delleche non devono uscire fuori per forza qui.