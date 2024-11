Calciomercato.it - Inizio di campionato disastroso: esonero UFFICIALE

Leggi su Calciomercato.it

Il comunicato del club ha reso noto il ribaltone in panchina: l’ultima sconfitta ha pesato come un macigno sulla valutazione definitivaSedicesimo posto in classifica per effetto dei dieci punti raccolti in questo primo scorcio di stagione. Due punti di distacco dal terzultimo posto; un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Ruolino di marcia assolutamente problematico che, alla fine, è costata la panchina a Steve Cooper.di(LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico del Leicester ha infatti pagato con l’gli ultimi risultati assolutamente negativi. Dopo undi stagione con buoni spunti, le ‘Foxes’ hanno palesato una crisi di gioco e di risultati sempre più cupa. Da qui la volontà della dirigenza di imprimere una svolta immediata.