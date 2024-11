Ilgiorno.it - Incidente sull’autostrada. Camionista muore intrappolato fra le lamiere

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora una vittima della strada nel bresciano. Si tratta delAngelo Soave, 62 anni, residente nel veronese. Soave era alla guida di un camion carico di polli partito dal Veneto e diretto verso Milano lungo l’autostrada Serenissima. I fatti sono accaduti tra Brescia Ovest e Ospitaletto, non distante dallo svincolo per la Brebemi. Erano passate da poco le 24 della notte tra venerdì e sabato. La dinamica è attualmente al vaglio della Polizia autostradale di Seriate, che sta verificando la dinamica dei fatti. Pare comunque che ilsi sia scontrato con una vettura il cui conducente ha avuto ferite, tali da farlo portare in ospedale in codice giallo. Forse è coinvolta un’altra macchina. Ad avere la peggio è stato Soave. Il suo mezzo pesante, difatti, ha perso il controllo e si è rovesciato andando parzialmente a finire nella scarpata con il suo carico.