Inter-news.it - Highlights Serie A | Verona-Inter 0-5: Correa e Thuram show!

Leggi su Inter-news.it

, anticipo della tredicesima giornata diA, è finito 0-5. Joaquine Marcusgrandi protagonisti della sfida, poi in gol anche due centrali! Di seguito i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Bentegodi di.POKERISSIMO – L’di “riserva” dilaga a. Nonostante alcune assenze importanti, nella 13.ma giornata diA la squadra di Inzaghi travolge l’Hellas 5-0 e si porta momentaneamente in vetta alla classifica a quota 28 punti. Al Bentegodi ai nerazzurri basta il primo tempo per mandare in tilt gli uomini di Zanetti e segnare indelebilmente la gara.(17?) apre le danze con un bel tocco sotto, poi(22? e 25?) firma una doppietta e De Vrij (31?) e Bisseck (41?) arrotondano il risultato mandando i Campioni d’Italia negli spogliatoi in vantaggio di cinque reti e trasformando la ripresa in una formalità.