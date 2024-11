Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Sainz non ha fatto quello che ci eravamo detti”

Quarta posizione pera Las Vegas che ha confermato la piazza di partenza con una gara senza infamia e senza lode che l’ha visto avere degli screzi con Carlos. Intorno a metà gara, quando la scuderia ha ordinato allo spagnolo di lasciare passare il monegasco, quest’ordine non è stato inizialmente rispettato enon ha particolarmente gradito.Ecco la sua analisi ai microfoni di Sky Sport F1: “Ho provato ad essere più aggressivo all’inizio e non mi sono pentito di quella manovra, anche se abbiamo perso tantissimo instint. Nel secondo e nel terzo stinttra i più veloci se non i più veloci. Sulle medie abbiamotanta fatica e il problema è che non ho avuto segni fino a quando ho perso l’anteriore”.Sul comportamento di: “Non sono contento del comportamento diperché ci sono delle cose che ci diciamo e oggi sono andate un po’ diversamente.