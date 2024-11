Lanazione.it - Donne tra molestie e violenza. In ufficio, a casa o per strada. Umbria tra le regioni più a rischio

L’non è una regione per. A detta dell’Istat è la seconda regione italiana, dopo il Piemonte e prima della Sicilia, per percentuale ditra 15 e 70 anni che hanno subito almeno una molestia (di qualsiasi tipo) sul posto di lavoro nel corso della vita. Peggio ancora se parliamo di soprusi pero in ambito domestico, dunque non compiuti tra le scrivanie: qui dominiamo la classifica nazionale (fonte, rapporto Istat “Le: vittime e contesto”, 2022-2023). Dati che fanno sobbalzare sulla sedia e che fanno riflettere. Molti enti sono corsi ai ripari. "Il fenomeno delle, di qualsiasi tipo esse siano, – osserva il presidente della Camera di Commercio, Giorgio Mencaroni- purtroppo vede l’non posizionata bene a livello nazionale nel rapporto dell’Istat, con cifre più alte della media, anche se si evidenzia un netto miglioramento della situazione, in Italia come anche nella nostra regione.