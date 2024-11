Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Montemarcello e Comano 'lanciano' il Bagnone

La Spezia, 24 novembre 2024 – Real Chiappa e Gs Pozzuolo bloccate sul pari dalle rispettive avversarie (), così il– corsaro in casa del Cpo Agr. La Sarticola – veleggia solitario in testa al Girone 1 del campionato calcistico a 11 della. Nel segmento della Spezia e della Valdimagra, nella nona giornata di andata, da segnalare il rotondo successo dell'Amatori Per Lucio contro il povero Atletico Tresana sepolto da 9 gol e anche il poker che la Serra rifila agli ultimi del Carpena/Spezia centro. Rallenta l'Amatori Filattiera in vetta al Girone 2, fermato dalla Colomba 9.80, così si avvicina il Pugliola/Bellavista ora a -2, dopo l'acuto sul rettangolo dell'Amatori Pallerone firmato da Conti. GIRONE 1 Risultati: Amatori Castelnuovo-Blues Boys 2-2 (Bellegoni G.