Ilrestodelcarlino.it - Balboni rompe gli indugi: "Regione? Resto in Comune. Qui farò il bene di Ferrara, avanti con i miei dossier"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Di Bisceglie La prevedibile sconfitta del centrodestra ha provocato, sul territorio, un’altrettanto prevedibile conseguenza: il vicesindaco Alessandro, pur risultando eletto in Consiglio Regionale tra le file di Fratelli d’Italia (forte delle sue oltre quattromila preferenze), resta in. Al suo posto, subentrerà il primo dei non eletti, Fausto Gianella. Militante di centrodestra di lungo corso, uomo forte del mondo cooperativo, Gianella ha ottenuto un larghissimo consenso in particolare nel Basso Ferrarese, sulla Costa e nel Delta. Ma, come gli ricorda il senatore Albertodurante la conferenza stampa "avrà l’onere di rappresentare l’intero territorio e occuparsi di tutte le questioni più importanti che lo caratterizzano. Dal granchio blu, passando per Tollok e Berco, finendo con le infrastrutture e la Zls".