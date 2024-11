Anteprima24.it - Asse interquartiere, Mastella apre al dialogo: “Totale disponibilità ma no a veti, opera ha utilità strategica”

Tempo di lettura: 3 minuti“C’è pienaa interloquire e dialogare con serenità con i comitati nonché ad accoglierne obiezioni che siano ragionevoli, a patto che non si evidenzino volontà strumentali o finalizzate a mettere veti. La logica del no a prescindere la respingiamo. Serve invece la volontà di proiettarsi verso il futuro senza fobie e con unasincera e benevolente di accettare sacrifici individuali in nome di un collettivo avanzamento verso nuove prospettive”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente. “Il completamento dell’viariotra l’area dello Stadio, il Rione Libertà ed il Viale Mellusi decongestionerà un’area e un quadrante viario in cui vi è un incremento progressivo, nell’ ordine di migliaia dei veicoli circolanti.