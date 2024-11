Lanazione.it - Arriva ’Nonni sicuri’. Corsi di primo soccorso

Leggi su Lanazione.it

Situazioni di pericolo o di emergenza in famiglia?. Un’iniziativa ideata dalla Fondazione dottor Ezio Pelù Onlus che mira per la prima volta a supportare la figura del nonno, sempre più spesso coinvolta nel difficile compito di gestire quotidianamente i nipoti sin dalla prima infanzia. Informazioni e strumenti utili saranno offerti durante iformativi (gratuiti) della durata di tre ore che si svolgeranno nella sala conferenze della Fondazione il 2, 4 e 6 dicembre dalle 15 alle 18. Ai partecipanti saranno illustrate le tecniche e le procedure per sapere sempre come reagire al meglio per la salvaguardia della salute dei nipoti e non solo, dalla disostruzione delle vie aeree al contenimento della manifestazione allergica, dalla rianimazione all’utilizzo del defibrillatore.