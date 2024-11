Zonawrestling.net - WWE: Riecco Paul Heyman e con lui il quinto membro per Reigns, CM Punk si unisce alla causa!

L’ultima puntata di SmackDown si era chiusa con Romanche aveva cercato invano di rintracciareper trovare unper il suo team dopo l’aggiunta di Bronson Reed al team di Solo Sikoa. Il Wise Man però era risultato irrintracciabile con il suo numero di telefono inesistente. Poi lunedì a Raw gli Usos e Sami Zayn hanno cercato di coinvolgere Seth Rollins, ma le loro parole non hanno scalfito la scelta del visionario e nemmeno l’attacco subito dBloodline 2.0 sul finale di puntata. L’OTC e i suoi compagni questa notte si sono presentati quindi ancora in inferiorità numerica e senza più idee, ma la sorpresa è avvenuta proprio sul finire di puntata.Un favore adLa puntata di Smackdown di stanotte si è aperta con Solo Sikoa che ha chiesto a Romandi arrendersi per evitare ulteriori problemi e danni fisici.