Ilrestodelcarlino.it - "Vigili del Fuoco sempre al nostro fianco"

È stata intitolata alla memoria dei caduti deidella rotonda di via Aldo Moro a San Lazzaro di Savena. "Si tratta di un riconoscimento che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto proprio per sottolineare, qualora ce ne fosse bisogno, il rapporto speciale che lega la nostra città aidel– ha detto la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati, durante il suo intervento –. Un rapporto davvero profondo che, se è possibile, è diventato ancora più importante dopo le ultime due emergenze legate all’alluvione che hanno colpito San Lazzaro. Due momenti durante i quali, quando la città ha avuto bisogno, idelnon hanno mai fatto mancare il loro straordinario supporto". Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche Irene Priolo, già presidente facente funzione della Regione, Enrico Di Stasi, delegato del sindaco della Città metropolitana, il capo del Corpo Nazionale deidelCarlo Dall’Oppio e il comandante provinciale di Mauro Caciolai.