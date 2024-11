Gaeta.it - Vasco Rossi prova l’auto a guida autonoma e si lascia sorprendere dalla tecnologia

Vasco Rossi, il celebre cantautore italiano, ha recentemente condiviso la sua esperienza a bordo di un'auto a guida autonoma a Los Angeles, evocando sensazioni di meraviglia per le innovazioni tecnologiche del presente. Attraverso un post sui social media, Vasco ha raccontato una corsa che lo ha catapultato in un futuro dove le automobili si guidano da sole, suscitando un notevole interesse fra i suoi fan e non solo. L'esperienza di Vasco a bordo dei "robo-taxi" Nel suo post su Facebook, Vasco ha descritto l'impatto della tecnologia su di lui, esprimendo la sensazione di trovarsi di fronte a una svolta epocale nel settore dei trasporti. "Sono salito a bordo della macchina senza autista a Los Angeles! Un salto nel futuro," ha scritto, sottolineando quanto fosse affascinato dall'idea di un mezzo che funge da semplice trasportatore senza la necessità di un conducente.