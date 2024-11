Ilfattoquotidiano.it - Vannacci presenta il suo movimento politico, tra “camerata” e vignette sulla polemica con Egonu: “Non è un’Opa sulla Lega”

Tra i presenti c’è chi si definisce “fascista“, acclamato dal pubblico. Mentre l’ex generale ed europarlamentare viene chiamato “vecchio“. Tra richiami nostalgici, tanto nazionalismo e sovranismo, così come un calendario diche prendono di mira (implicitamente) anche lacon Paola, in un hotel a Marina di Grosseto è nato il“Il mondo al contrario“, ispirato a Robertoe al suo libro bestseller. Di fronte a una sala gremita e addobbata con bandiere italiane, sono intervenuti sul palco, oltre a, anche in videocolmento il leader dellaMatteo Salvini, il segretario di Indipendenza Gianni Alemanno, Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, oltre a generali, ambasciatori, vertici del neo, e anche un discendente di Giuseppe Garibaldi.