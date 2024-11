Ilrestodelcarlino.it - Truffa un’anziana, il processo: "Mi scuso, anch’io ho una nonna". Giovane patteggia oltre un anno

"Mi, anche io ho una". Si è detto dispiaciuto del raggiro messo a segno poche ore prima il ventenne arrestato mercoledì dalla polizia subito dopo avertospacciandosi per carabiniere e facendosi consegnare oro e contanti per quasi ventimila euro. Ilè comparso ieri mattina in tribunale per ilper direttissima. Ha risposto alle domande del giudice che ha convalidato l’arresto eseguito dalla squadra mobile. Ilper direttissima si è poi concluso con unmento di pena, une quattro mesi con la condizionale (a 800 euro di multa). Per lui il questore Salvatore Calabrese ha infirmato un foglio di via obbligatorio da Ferrara. Il, si diceva, è stato fermato l’altro giorno in stazione, poco dopo aver commesso unaai danni di una ottantenne in via Comacchio.