Ilrestodelcarlino.it - Tinte, dopo oltre due anni riapre il ponte

duestamattina al traffico veicolare, sia pure a senso unico alternato, e a quello dei pedoni ilsul Cesano del quartiere delle, noto anche comedelle ‘Birarelle’, gravemente danneggiato dall’alluvione del settembre 2022 e da allora sempre impraticabile. Il mese scorso la giunta di ‘Pergola nel cuore’ aveva dato il via ai lavori per rendere nuovamente fruibile l’infrastruttura e l’intervento in poche settimane è stato completato: "Appena insediatici (nel giugno scorso, ndr) ci siamo subito messi al lavoro per cercare di risolvere alcune delle criticità più rilevanti della città – spiega il sindaco, Diego Sabatucci – e uno degli obiettivi era proprio ripristinare il transito sul manufatto, in attesa del progetto del nuovoche è in corso di definizione, così come quello di sistemazione dell’alveo fluviale e dell’intero quartiere.