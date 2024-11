361magazine.com - Sophie Codegoni rompe il silenzio sull’arresto di Basciano

ha pubblicato un post sulle storie Instagramndo così ildopo quanto accaduto: l’arresto dell’ex compagno Alessandroha rotto ilcon un post su Instagram a cui ha affidato il suo pensiero dopo l’arresto dell’ex compagno e padre di sua figlia Celine. La giovane modella ha parlato dell’accaduto e ha scritto:“Non ho potuto fare diversamente.Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo.Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo.