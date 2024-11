Ilfoglio.it - Se Costa fosse rimasto in Azione, certamente avrebbe tuonato contro Delmastro

Ho aspettato per tutta la settimana – un po’ come Nanni Moretti davanti alla tv – che il membro più anti-forcaiolo dell’attuale parlamento, il deputato Enrico, tornato di recente daa Forza Italia, dicesse “qualcosa di garantista” in faccia al sottosegretario. Non lo ha fatto, e avrà avuto le sue ragioni: le sue opere di questi anni lo sollevano, per quel che mi riguarda, da ogni sospetto di viltà. Stima immutata. Sono pressoché certo, tuttavia, che sestato ancora inche dico parlato:, gridato, ululato. Nel frattempo, leggendo sul Dubbio di mercoledì una pagina a firma di Extrema Ratio, un’associdi giovani paladini del diritto penale liberale alla quale sono iscritto (e invito il lettore a fare altrettanto), ho trovato questa osservdesolante: “Sono duri i tempi per il garantismo se, davanti a tanto panpenalismo, l’ala più liberale della maggioranza è inerte” (dell’opposizione neanche a parlarne).