Ristopro, test verità in casa del Piombino

Viaggia in Toscana laFabriano per affrontare nella tredicesima giornata di serie B girone B il, formazione che si trova a metà classifica. Si gioca domani nel palasport Tendacon salto a due come sempre alle ore 18. I toscani fino a questo momento hanno ottenuto 10 punti con 5 vittorie e 7 sconfitte e dunque inseguono la squadra di Andrea Niccolai a 2 lunghezze di distanza.per i biancoblù che dopo essere tornati al successo incontro il San Severo in un match costantemente condotto anche se non proprio dominato contro il fanalino di coda, cercano l’exploit esterno per dare una svolta alla propria stagione contro una squadra che è reduce da un’ottima prestazione e Roseto contro l’imbattuta capolista del girone, doveha perso ma con onore: 87-81 grazie a una bella rimonta nella seconda metà di gara dopo una prima parte chiusa sotto di 15 punti.