Gaeta.it - Protesta degli studenti del Liceo Fermi di Sulmona contro la mancata ripresa delle aule

Un gruppo di circa duecentodeldiha manifestato questa mattina la propria insoddisfazione per il prolungato stato di disagio causato dalla chiusura di alcune, seguita a un allagamento avvenuto il 4 novembre scorso. Con uno striscione affisso all'ingresso della scuola, gli alunni hanno voluto attirare l'attenzione sulle problematiche legate al ripristino dei locali didattici e sulle difficoltà che stanno vivendo quotidianamente.La situazione attualeDopo l'allagamento, ledanneggiate sono state chiuse e glisono stati trasferiti in diverse altre strutture all'interno della scuola. Le classi si sono adattate a spazi come l'aula cinema, l'aula di informatica, la biblioteca e i laboratori di fisica e chimica, tutti luoghi non ideali per svolgere regolarmente le lezioni.