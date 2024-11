Oasport.it - Pattinaggio artistico: Glenn vince una gara difficilissima alla Cup Of China, seconda Chiba

Termina con una bellissimail segmento femminile valido per la Cup Of, ultimo atto del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin fase di svolgimento all’Hauxi Sports e Culture Center di Chongqing. Dopo una battaglia a colpi di programmi competitivi, ad avere la meglio è stata la statunitense Amberche, a venticinque anni, ha staccato per la prima volta il pass per le finali, previste a Grenoble tra due settimane.La nativa di Plano, scesa sul ghiaccio per penultima dopo le ottime performance delle dirette avversarie, non ha sentito la pressione, immagazzinandola in energia positiva e sfoderando una prestazione d’alto profilo. L’allieva seguita da Damon Allen, Tammy Gambill ha ricevuto il miglior riscontro in entrambi i fronti, snocciolando un buon triplo axel d’apertura e altri sette tripli più due doppi axel.