Pallanuoto A1 - Oggi alla Nannini (ore 18) i fuoriclasse liguri. Il ds gigliato è stato tecnico di entrambe. La Rari affronta i campioni di Recco. Per Tempestini una gara particolare

Oggi alla Nannini (ore 18) i fuoriclasse liguri. Il ds gigliato è stato tecnico di entrambe. La Rari affronta i campioni di Recco. Per Tempestini una gara particolare

Se una settimana fa l’impresa dellaNantes Florentia contro Savona era considerata difficile, quella dialle ore 18di Bellariva (diretta www.facebook.com/italia7tv) nella settima di campionato contro il Proè addirittura impossibile. I biancorossi neopromossi in A1 dopo tre anni di A2 con una squadra composta in buona parte da giovani dovranno infattire una delle eccellenze dellamondiale, campione d’Italia in carica e per altre 16 volte negli ultimi 17 anni, e vicecampione d’Europa. Il confronto fra le due è impari, non manca però il fascino del passato che ha visto le due squadre lottare a lungo per i vertici della classifica. Da una parte lacon la sua storia centoventennale, i nove scudetti e gli oltre cento titoli nel nuoto e nei tuffi; dall’altra una corazzata inaffondabile, regina in Italia e all’estero dell’ultimo ventennio.