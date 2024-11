Secoloditalia.it - M5S al redde rationem, con “Nova” al via su Conte aleggia lo spettro di Grillo e di un suo blitz alla kermesse

Con la Costituente che deciderà il futuro del M5S al via, in queste ore di ultimi preparativi, prove tecniche di consultazione, conta nei numeri e resa dei conti, è soprattutto lodell’Elevato (e l’incognita voti su) che si concentrano attenzioni e timori di contiani e grillini. Toccata e fuga, ocon tanto di colpo di teatro di cui è sempre notoriamente in vena, per Beppea Roma?M5S, con la Costituente al via sue contianilodiIl Garante e padre nobile del M5S è arrivato ieri per poi ripartire nella mattinata di oggi – almeno sulla carta – e secondo quanto riferisce l’Agi in queste ore, sarebbe stato avvistato in un albergo della zona Nord della città, non quindi nell’abituale e più centrale “rifugio” del Forum. Così, proprio mentre l’attenzione mediatica si concentra sull’apertura della fase costituente della frastagliata galassia pentastellata, avviata da Giuseppecon l’appuntamento diche avrà poi il suo clou nella “diretta” in cui domenica 24 sarà annunciato l’esito della votazione degli iscritti sul nuovo corso “progressista”, lodisul Movimento (e turba i sogni di gloria del leader alle prese con la rifondazione).