La purea di fave e cicoria: nutriente, gustosa, salutare

LadiQuestadiche ti proponiamo oggi è una ricetta generosa di proteine vegetali e che fa anche bene alla salute grazie alle fibre che contiene, in particolare per quanto riguarda la funzione digestiva e la glicemia (le fibre abbassano il picco glicemico).Con le proteine, le fibre, la vitamina A, quelle del gruppo B, la C, la E, la K, la PP e i sali minerali che contengono, leposseggono svariate proprietà favorevoli alla salute: favoriscono per esempio la pulizia del tratto urinario e il benessere dell’intestino e permettono l’eliminazione delle tossine.Quanto alla, si tratta di una verdura depurativa e rinfrescante.In definitiva siamo di fronte a un piatto eccellente per chi è a dieta, dato che che apporta davvero poche calorie, solo 40 ogni 100 grammi di prodotto.