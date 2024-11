Quotidiano.net - La minaccia nucleare di Putin all’Occidente e la propaganda di esaltazione della Russia sui media

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 - Prima del paventato attacco, laha lanciato una vera e propria offensivatica contro l'Occidente, puntando proprio sull'effetto ‘terrore’ dei nuovi missili Oreshnik.dei mezzigrandee forme di intimidazionesono i temi ostentati sulle tv e sui social vicini al Cremlino. Trasmissioni, ricostruzioni grafiche e mappe animate che mostrano come e in quanto tempo i nuovi 'gioielli' dipossono raggiungere le principali città d'Europa. Ladel Cremlino Ladel Cremlino ha due scopi, il primo è intimidire l'Occidentendo un inverno, il secondo è convincere l'opinione pubblica russa che la Nato è pronta ad attaccare, ed avere così il sostegno per un eventuale uso preventivocosiddetta deterrenza