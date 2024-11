Calciomercato.it - Inter-Napoli, altro botta e risposta: “Ho prove scritte e certe”

L’prova il colpo in casa azzurra, sul web arriva un annuncio sulla presunta trattativa che alimenta il dibattitoRiparte il campionato e con lui la corsa al vertice, particolarmente appassionante in questo momento con tantissime squadre in pochi punti e l’inzza che regna ancora sovrana sugli equilibri di alta classifica. Ricomincia davanti a tutti ildi Antonio Conte, che vuole ribadire il primato, ma alle spalle sono in tanti a inseguire e sperare di spodestare gli azzurri.: “Ho” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Sogna di riprendere lo scettro innanzitutto l’campione d’Italia, che non è riuscita nel sorpasso prima della pausa, nello scontro diretto andato in scena a San Siro e concluso 1-1. I nerazzurri sono intenzionati certamente a riprovarci, ma gli intrecci che riguardano le ultime due vincitrici dello scudetto non si esauriscono certo qui e coinvolgono anche le voci di calciomercato.