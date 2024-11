Ilgiorno.it - Influenza, il picco è vicino: la Lombardia è la regione più colpita

Milano – “Sono a letto con l’”. Lo sentiamo ripetere sempre più spesso in questi primi veri giorni di freddo con il brusco calo delle temperature che ha accelerato come sempre la diffusione del virus stagionale. Ma sono i dati e gli appelli a vaccinarsi che arrivano dall'ambiente medico a confermare il rapido aumento di casi con i classici sintomi: febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie nei casi più gravi. Il bollettino I più colpiti Le regioni FocusLe soglieVaccinazioni: l’appello Bollettino Covid Il bollettino Nella quarantaseiesima settimana del 2024, quella che va dall’11 al 17 novembre, secondo il bollettino Respirvirnet, l’incidenza delle sindromi simil-li (ILI) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1 casi per mille assistiti (6,5 nella settimana precedente) e minore di quello osservato nella scorsa stagione (8,2 nella settimana 2023-46).