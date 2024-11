Ilrestodelcarlino.it - I 70 anni dell’Ascolana: "Pizzette oltre ogni epoca"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una storia lunga 70per uno dei locali cult di Ascoli. Anzi, forse è proprio il più simbolico tra quelli che, nonostante il passare dei decenni, resistono in città. Alzi la mano chi, nella propria vita, non si è mai riscaldato, durante le passeggiate invernali in centro, con la classica pizzetta. Che poi, logicamente, nel giro di pochi minuti non si poteva resistere alla tentazione di mangiarne subito un’altra. Pochi metri quadrati, quelli occupati dalla pizzeria di piazza Simonetti, all’interno dei quali sono però cresciute generazioni e generazioni, almeno sette. E, in alcuni casi, tra una pizzetta e l’altra, tra una Coca e una birra, è nato anche qualche amore. Sono passati 70da quando l’allora fondatore Mario Spuria, insieme al suo socio, decise di trasferire ad Ascoli la sua piccola pizzeria inaugurata inizialmente ad Offida dueprima, nel 1952.