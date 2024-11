Guardia giurata accoltellata alla schiena | la Cassazione conferma condanna per Elia17Baby

Leggi su Dayitalianews.com

Dovrà trascorrere 10 anni rinchiuso in carcere. E’ definitiva laper Elia Di Genova, il trapper conosciuto con il nome.Romano, 28 anni, lahato la pena comminata per l’accoltellamentoche ha provocato la paralisi a una.Era accusato di tentato omicidio di Fabio Piu, il 35enne di Sassari aggredito di spalle la notte del 14 agosto 2022 a Porto Rotondo. Lastava cercando si placare gli animi dei partecipanti a una rissa in un locale, fra i quali c’era il trapper.La coltellata ha causato lesioni permanentispina dorsale del 35enne, che ha perso parzialmente l’uso delle gambe e da quel momento si è sempre mosso in sedia a rotelle. Dopo la prima sentenza di, il trapper aveva deriso sui social la vittima: “Ti aspetto con ansia Jeeg Robot, metti le gomme da pioggia”.