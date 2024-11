Lanazione.it - Giani davanti a Beko: "Una lotta simbolo che coinvolgerà tutta la Toscana"

"Lasiete voi, questa è una vertenza, perché non si può liquidare così un’esperienza industriale". Eugenio, presidente della Regione, èai cancelli della. A quella sbarra abbassata e al vuoto che c’è dietro, emblema dell’ennesimo giorno di cassa integrazione e di blocco della produzione. Lo striscione “RsuEurope Siena in“, le bandiere dei sindacati e i tanti lavoratori che presidiano l’areaall’ingresso testimoniano che qui si sta vivendo la stagione difficile dellaper difendere il proprio posto di lavoro. "Sono entrato da quel cancello nel 1993, pensavo di andarci in pensione.", dice amaro uno degli operai di, in attesa dell’intervento dei rappresentanti delle istituzioni e in particolare del presidente, che aveva annunciato l’arrivo a Siena alla notizia della presentazione del Piano industriale con l’ipotesi di chiusura di Siena e non solo.