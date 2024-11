Gaeta.it - Fioretto femminile: successi italiani a Tunisi con Favaretto d’oro ed Errigo d’argento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La nuova stagione di Coppa del Mondo diprende il volo con una straordinaria doppietta per il team italiano. A, Martinaconquista il primo posto, mentre Ariannasi aggiudica il secondo. Con questo esordio, il gruppo guidato dal ct Stefano Cerioni dimostra di essere in ottima forma all’inizio del quadriennio olimpico, preparando il terreno per le sfide che li attendono a Parigi 2024.La straordinaria vittoria di MartinaMartina, poliziotta veneta ventitreenne, ha scritto un nuovo capitolo nella sua carriera, trionfando in finale contro la capitana della squadra, Arianna, con un punteggio di 15-5. Questo successo in Coppa del Mondo rappresenta per lei la quinta vittoria nel circuito internazionale, un traguardo significativo che la posiziona tra le atlete più promettenti del