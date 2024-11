Ilrestodelcarlino.it - Due rioni in lutto per Zama: in tanti ai funerali con il fazzoletto al collo

Commosso saluto deia Vittorio, ex cavaliere di Giallo e Borgo. L’unico ad avere vinto il Niballo per duediversi: Giallo 1969 e Borgo 1976. Ex vigile urbano, era molto noto nel mondo dell’equitazione ed è scomparso nella tarda serata di lunedì a 85 anni dopo una lunga malattia. Isi sono svolti ieri mattina nella chiesa del Paradiso. Alla cerimonia funebre, celebrata da son Marco Donati, hanno preso partepersonaggi del mondo del Palio del Niballo eex colleghi di lavoro. Diversi i rionali di Porta Ponte presenti con ilale che hanno portato la bara a spalla dentro la chiesa. Ancheamici del Borgo erano presenti, uno con una bandiera del rione listata a. Diversi anche i cavalieri che hanno corso il Niballo, formati e per anni addestrati da Vittorio, che non sono mancati per l’ultimo saluto a un grande e storico personaggio del Palio.